Zahlen-Alarm | Junger Goldener

Lange Zeit galt Rudolf Anschober eher als der bedächtigere, zurückhaltendere - zuletzt aber scheinen Bundeskanzler Kurz, der viele Monate als der strengere, zupackendere schien und der Grüne Gesundheitsminister die Rollen getauscht zu haben. Jetzt wehrt sich Anschober mit Kräften gegen Lockerungsschritte, während Kurz dem Drängen der Landeshauptleute und der Wirtschaftskammer doch immer wieder ein Stückchen nachgibt. Am Donnerstag, während der Kanzler in Israel die Gründung einer dänisch-israelisch-österreichischen Stiftung zur Forschung, Entwicklung und Produktion von Corona-Medikamenten bzw. -Impfstoffen vorantrieb, warnte der Gesundheitsminister zuhause in Wien vor „alarmierenden Zahlen“, die „an den Herbst erinnern“. Den Herbst, als plötzlich die Intensivstationen angesichts vieler Corona-Patienten an ihre Kapazitätsgrenzen stießen. Und Anschober stellte angesichts dieses Zahlen-Alarms auch die am Montag angekündigten Lockerungen in Zweifel. Tatsächlich umgekehrte Vorzeichen: Erst vor zwei Wochen lautete die gemeinsame Botschaft von Kurz und Anschober zunächst: Keine Lockerungen im März, ehe Kurz wenige Tage später Öffnungen doch in den Raum stellte. Dass diese Disharmonie von Kanzler und Gesundheitsminister wenig Vertrauen in der Bevölkerung erzeugt, das kann man sich denken.