Pandemie-Krise schlägt andere Sorgenthemen klar

Wer soll dann zahlen?

Denn die meisten glauben, dass die Kosten dieser Krise an den einfachen Menschen hängenbleiben werden. Wer soll dann zahlen? „Erstmals gibt es eine hohe Zustimmung für vermögensbezogene Steuern. Selbst bei den ÖVP-Anhängern sind zwei Drittel dafür, dass extrem Reiche ihren Krisenbeitrag leisten sollen“, so Brockmeyer. Zugleich fordern die Menschen eine Krisenbekämpfung nach dem Motto „koste es, was es wolle“. Brockmeyer: „Die knausrige oder – wie ich immer sage, geizige – Finanzpolitik von LH Thomas Stelzer (ÖVP) findet bei der Bevölkerung keine Zustimmung mehr.“