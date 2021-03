Arzt in Gastein verhaftet: „Mittlere Katastrophe“

Das hätten wir uns wirklich sparen können.“ Der Ortschef von Bad Hofgastein, Markus Viehauser (ÖVP), ist verärgert über den Fall eines Mediziners in der Pongauer Gemeinde. Dort ist seither von „einer mittleren Katastrophe“ die Rede. Nach einem positiven Schnelltest am Dienstag behandelte der Mediziner laut Polizei noch am gleichen Tag einen Patienten in seiner Praxis – ohne Maske und Mindestabstand. Polizisten zeigten den Mann daraufhin auf freiem Fuß an. Als der Arzt am Mittwoch erneut in seiner Ordination auftauchte, nahmen die Beamten ihn fest. Laut Landespolizeidirektion fiel auch ein PCR-Test mittlerweile positiv aus.