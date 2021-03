Salzburgs Erzbischof begab sich in Selbstisolation

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz, hat sich nach einem positiven Corona-Test bei einem Mitarbeiter selbst in Isolation begeben. Die am kommenden Montag (8. März) beginnende Vollversammlung der Bischöfe wird daher vom niederösterreichischen Seitenstetten in den digitalen Raum verlegt, also als Videokonferenz abgehalten.