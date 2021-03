250 Garagenpartys in einem Jahr Pandemie

Auch wenn „nicht alles, was ein Jubiläum ist, sich eine Feier verdient“, hat Thomas Stelzer (ÖVP), Landeshauptmann von Oberösterreich, den Jahrestag der Corona-Pandemie in seinem Bundesland zum Anlass genommen, Bilanz zu ziehen. Nach einem Jahr Kampf gegen das Virus habe man den „Scheidepunkt“ erreicht, ob die Bevölkerung noch weiter die Einschränkungen mitträgt. Die Politik müsse daher Perspektiven geben, wie etwa in Form der geplanten Öffnungsschritte, verteidigte er diese.