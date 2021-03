Exportförderung: Zeigen Sie der Welt Ihr Produkt!

Die steirische Tischlerei Josef Prödl etwa schrieb dank der Unterstützung der SFG eine wahre Erfolgsgeschichte. Bereits in dritter Generation werden in Kirchberg an der Raab Holzmöbel in höchster Qualität und erlesenem Design produziert - nicht nur in Österreich, sondern auch in 16 weiteren Ländern quer über den Globus.