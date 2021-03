Wer richtig recycelt, wird jetzt via App belohnt!

So können Genießer von Coca-Cola ab März bei einem Sammelcontainer einchecken, einen Code unter dem Verschluss ihrer Flaschen oder an ihrer Aludose einscannen und die Flasche bzw. Dose ordnungsgemäß entsorgen. Dabei sammeln sie Punkte, die sie als Guthaben in der Gastronomie einlösen können. Der Konsument wird somit dafür belohnt, im Kreislauf von Kunststoffverpackung aktiv mitzuwirken.