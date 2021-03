Mit der „Krone“ zum LIFE IS LIVE FESTIVAL

In diesen Zeiten ist Zusammenhalt das Wichtigste

Veranstalter und Initiator Andreas Witek, alias DJ The Wave, der selbst mit „Ab in den Sünden“ schon einen Chart-Hit landen konnte, kennt die Sorgen und Nöte der Künstlerszene nur zur gut: „Mein Ziel ist es, nicht nur abwechslungsreich Musik zu bieten, sondern während der Veranstaltung auch Spenden für den Caritas Hilfsfond zu sammeln. Der hilft ausschließlich Menschen aus dem Musik- und Veranstaltungsbereich punktgenau, wo wirklich Hilfe benötigt wird.“ Von den Künstlern, die beim LIFE IS LIVE Festival auftreten, ist er begeistert: „Es ist unglaublich, wie sehr die Leute in dieser Zeit zusammenhalten - einfach überragend wie alle füreinander einstehen“, so Witek.