Gratis PCR-Tests für Pöllau und Pöllauberg

Mehr Menschen als in anderen steirischen Gemeinden sind in Pöllau und Pöllauberg mit dem Coronavirus infiziert. Um weitere Erkrankte ausfindig zu machen, lädt das Land Steiermark nun zu kostenlosen PCR-Testungen. Das Rote Kreuz betreibt die Teststationen, die sich in Pöllau beim Naturpark Mittelschule Pöllau (Testungen am Samstag, 6. März, 8-15 Uhr) und in Pöllauberg bei der Naturparkarena (Sonntag von 8 bis 13 Uhr) befinden.