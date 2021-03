Corona-Querulanten rufen zu Protestaktion auf

Wenngleich die „Coronamüdigkeit“ in der Bevölkerung zuletzt spürbar zugenommen hat, so hält sich die Mehrheit der Vorarlberger Bevölkerung nach wie vor vorbildhaft an die geltenden Regelungen. Das bestätigt auch die Polizei: Die Zahl der Anzeigen bewege sich nach wie vor auf niedrigem Niveau und habe in den vergangenen Wochen auch keineswegs zugenommen.