46 aus 47: Salzburg winkt Cup-Jackpot

Gefinkelter Trick

Die Grazer konnten nicht nachlegen - Salzburg wurde erst so richtig heiß: In Minute 54 ließ Schiri Weinberger Junuzovic einen Freistoß treten. Dieser verzögerte unter Mithilfe von Ulmer mehrmals, verwirrte damit Gegner, Mitspieler wie Weinberger. Drei, vier Bullen standen bei der Abgabe klar im Abseits. Unter ihnen Mwepu, der erneut erfolgreich einnickte - 2:0 (54.). Keeper Stankovic verhinderte später per Großtat gegen Wütherich Sturms Anschlusstreffer, Berisha nach Mwepu-Assist per Schussflanke und Aaronson erhöhten auf 3:0 bzw. 4:0 - Ende!