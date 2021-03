Übles Geschäft! | Lohnender Knicks

Das Unternehmen wies die schwerwiegenden Vorwürfe zunächst zwar „schärfstens“ als „haltlos“ zurück. Um dann gestern Abend doch noch ein verschwurbeltes Geständnis nachzulegen. Es geht da um Hygiene Austria, ein Tochterunternehmen der renommierten österreichischen Betriebe Palmers und Lenzing AG. Sie hätten, so der Vorwurf, der am Dienstag zu einer Razzia in Wiener Neudorf und Wien geführt hatte, chinesische Masken als österreichische ausgegeben und diese als „Made in Austria“ teuer verkauft. Ja, „um den zwischenzeitlichen Nachfrageanstieg zu bewältigen“, so gab man nach anfänglichem Leugnen bei Hygiene Austria zu, „wurde ein chinesischer Lohnfabrikant mit der Produktion von Masken nach dem Baumuster der Hygiene Austria beauftragt“. In Wiener Neudorf sollen Leiharbeiter, die wie Arbeitssklaven gehalten wurden, die China-Produkte umetikettiert und mit österreichischer Beipackung versehen haben. Damit sie dann als „Made in Austria“ verkauft werden können. Ein übles Geschäft, das nicht nur Palmers und Lenzing, sondern vor allem die Marke „Made in Austria“ schwerst schädigt.