Gemeinde Abersee darf Postleitzahl behalten

Strobls Bürgermeister Josef Weikinger (ÖVP) sagt: „Wir haben ein Email von der Ortsnamenkommission bekommen, diese würde gerne ein Gutachten erstellen. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach.“ So oder so könnte der Name „Abersee“ weiterhin erhalten bleiben. Die Gemeinde prüft derzeit, ob es möglich ist, die Postleitzahl wie angedacht von 5342 auf 5350 zu ändern – dabei aber den Ortsnamen Abersee beizubehalten. „Das würde wohl viel Feuer aus der Debatte nehmen“, sagt Weikinger.