1 Monat bedingt für Corona-Kritik mit NS-Vergleich

Der 57-Jährige verglich die Corona-Maßnahmen des Kanzlers mit NS-Ideologie und wurde dafür in Abwesenheit - wie sich herausstellte, hatte er den Weg zum Gericht nicht gefunden - in Linz wegen übler Nachrede zu einem Monat bedingt verurteilt. Nicht rechtskräftig.Richter Ralf Sigl: „Die Grenze zur Satire wurde in diesem Posting eindeutig überschritten. Es ist geradezu darauf ausgelegt, jemanden zu verunglimpfen.“