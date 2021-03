Das Grazer Sportjahr ist offiziell eröffnet

Die „Schloßberg“-Challenge wurde gestern auf jeden Fall offiziell eröffnet. So zogen am Vorplatz Sportlandesrat Christopher Drexler, Sportstadtrat Kurt Hohensinner & Co. das Startticket. Nach den erklommenen 260 Stufen wartet oben eine Fotostation. Mit dem Ticket wird die Kamera aktiviert – es gibt ein lässiges Foto mit dem Uhrturm als Hintergrund. 300.000 Teilnehmer sind das Ziel! Apropos erklimmen: Wer die „Seven Summits von Graz“ (Plabutsch, Schöckl, Platte & Co.) mit dem Sammelpass bezwingt, kann am Ende des Jahres Preise gewinnen.„Raus gehen und sich bewegen, das kann auch in dieser schwierigen Zeit jeder“, betonte Hohensinner.