Ein Podium, mehrere Spitzenplätze für Salzburger

„Nur „Blech“ in Andorra

Nicht ganz nach Wunsch verlief es für Skibergsteiger Jakob Herrmann bei der Weltmeisterschaft in Andorra. Der 33-Jährige erwischte im Staffelbewerb in La Massana nicht seinen besten Tag, am Ende wurde das rot-weiß-rote Viergespann mit ihm Vierter. Die Enttäuschung über Blech dürfte der Pongauer aber schnell verdrängen. Am Donnerstag folgt das Vertical, am Samstag zudem das Einzel, seine Lieblingsdisziplin.