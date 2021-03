Salzburgerin will mit Lady-Gaga-Ballade überzeugen

Sie studiert Popularmusik in Wien, steht regelmäßig als Sängerin auf der Bühne und ist drauf und dran, den Traum von einer Karriere als Musikerin wahr werden zu lassen: Anna Buchegger, 22 Jahre alt, in Abtenau geboren und mit einer großen Stimme gesegnet. In der nächsten Starmania-Liveshow will sie am Freitag (ORF 1, 20.15 Uhr) als zweite Salzburgerin den Einzug ins Halbfinale schaffen - und hat sich dafür keinen geringeren Song als die Lady-Gaga-Ballade „I’ll Never Love Again“ aus dem oscar-prämierten Musikfilm „A Star Is Born“ ausgesucht. „Ich mag es, wenn es in Richtung Soul geht und man zeigen kann, was man draufhat“, sagt Buchegger zum ebenso anspruchs- wie gefühlvollen Titel.