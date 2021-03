Mit der „Krone“ zu „Burgenland Extrem“!

Auch heuer werden sich wieder Tausende Hobbysportler, aus allen Gesellschaftsschichten, quer durch alle Altersgruppen, auf den Weg zu einem gemeinsamen Ziel machen. Der Corona-Krise geschuldet wurde der Marsch auf den 28. Mai verschoben. Neben Oggau mit 120 Kilometern und Illmitz mit 60 Kilometern wird es heuer auch wieder einen Ungarn Start geben. Der 80 Kilometer lange „Memorial Trail“ führt von Hegykö nach Oggau. In Neusiedl am See geht „School of Walk“ für Schüler in die vierte Runde. Ebenfalls wieder am Start: die ältere Generation als „Golden Walker“.