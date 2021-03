Hochwertige Ohrringe von Ohrangerie

Das am oberösterreichischen Irrsee beheimatete Label Ohrangerie bietet alles, was das Ohrring-Herz höher und bunter schlagen lässt: Luftig-leichte Hornschnitzereien, flauschige Puschel, edle Perlen und zierliche Stecker schmiegen sich nicht nur an jedes Outfit, sondern machen selbst den Alltags-Look zu etwas ganz Besonderem. Die schmucken Stücke mit den einzigartigen Designs werden in Handarbeit angefertigt und können auch individuell zusammengestellt werden. Wer Lust auf die trendigen Kreationen bekommen hat, der sollte auf www.ohrangerie.com vorbeischauen oder sein Glück beim „Krone“-Gewinnspiel versuchen: Wir verlosen 1x Ohrringe aus Horn in orange und 1x Ohrringe aus Edelmetall in der Farbe mint inkl. Twilly.