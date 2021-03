Original fehlte: Langes Warten auf „Kindergeld“

Antrag per E-Mail möglich, Original muss nachgereicht werden

Bewegung in die Sache kam, nachdem sich die Ombudsfrau eingeschaltet hatte. Man freue sich, mitteilen zu können, dass der Antrag von Frau K. fertig bearbeitet und das Geld zur Anweisung gebracht worden sei, so die zuständige Landesstelle Wien der ÖGK. Man erklärte, dass wegen Corona Anträge derzeit auch per E-Mail gestellt werden können. Allerdings müssten zur Vervollständigung des Aktes Originalunterlagen so schnell wie möglich nachgereicht werden. Der Leserin habe man das bei ihrem letzten Anruf Mitte Februar mitgeteilt.