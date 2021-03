Rosenpakete gewinnen

Heimische, regionale Produktion, ohne Einsatz von Pestiziden und einfach Bio - das geht nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei Blumen. Für Blumen Bergmoser aus Frankenmarkt (OÖ) ist das eine Selbstverständlichkeit und so wachsen jährlich ca. 1 Mio. Rosen, Gerbera, Alstromerien und andere Schnittblumen in vollster Pracht in den Gewächshäusern der Gärtnerei. Außerdem steht auch noch eine Vielzahl an Beet-, Balkon-, Kräuter-, Gemüse- und Topfpflanzen zur Verfügung. Führungen durch die Erlebnisgärtnerei runden das Angebot ab.