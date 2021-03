In diesen Fällen sagen wir Danke!

Kohlensäurezylinder

Für einen Wassersprudler hatte Brigitta W. einen Kohlensäurezylinder bei einer Lebensmittel-Handelskette gekauft. Die Niederösterreicherin war im Glauben, es handle es sich um ein Pfandprodukt. „Weil ich den Zylinder nicht mehr brauche, wollte ich ihn in einer Filiale zurückgeben. Das wurde abgelehnt“, so Frau W. Die HOFER KG klärte auf, der Zylinder sei ein Kaufprodukt, das nicht mit anderen Pfandprodukten am Markt vergleichbar sei. Man biete aus Kulanz an, dass der Zylinder portofrei retourniert werden könne. Dafür erhält die Leserin einen Einkaufsgutschein im Wert von fünf Euro.