Andreas Vojta hat zweite Finalteilnahme im Visier

Obwohl der 31-Jährige derzeit wohl in der Form seines Lebens ist (Trainer Wilhelm Lilge: „Andi hat sicher das beste aerobe Niveau, das er je gehabt hat!“) wird es für ihn ein verdammt heißer Tanz in Torun. 40 Klasseläufer, darunter die Ingebrigtsen-Brüder Filip und Jakob (Nor) oder der aus Marokko stammende Mohamed Katir (Spa/heuer schon 7:35,29), haben für die 3000 m gemeldet. „Aber gerade über diese Distanz ist das Niveau heuer sensationell hoch“, weiß der von Wilhelm Lilge trainierte Athlet. So wird der Aufstieg vom Vorlauf (es wird wohl drei Vorläufe geben) ins Finale extrem schwer werden. Die gute Verfassung aber spricht für den Niederösterreicher, der für den Wiener Verein team2012.at startet.