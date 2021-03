Polizei nahm junge Kiffer in Bischofshofen hoch

Am späten Dienstagnachmittag waren die drei Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren in einem Lebensmittelladen in Bischofshofen unterwegs. Die drei rochen dabei so streng nach Cannabis, dass auch zwei Polizisten im Geschäft auf sie aufmerksam wurden. Die Polizisten kontrollierten die Jugendlichen daraufhin. Und tätsächlich: Neben einer geringen Menge Cannabis, hatten sie auch einen Schlagring und weiteres Drogenzubehör bei sich. Gegen den Besitzer der verbotenen Waffe wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Alle Beteiligten werden wegen div. Verwaltungsübertretungen bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.