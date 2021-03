Lenker ohne Schein: „Muss einfach fahren“

Am Dienstagvormittag kontrollierten Beamte der Landesverkehrsabteilung im Halleiner Stadtgebebiet. Dabei wurden bei einer Pkw-Lenkerin (51) Symptome einer Alkoholisierung festgestellt. Darauf führten die Polizisten einen Alkomattest durch. Der Test verlief mit 1,2 Promille positiv. Die Lenkerin erzählte, sie habe am Vortag eineinhalb Flaschen Wein getrunken. Der Österreicherin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.