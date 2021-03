Hugh Grant als Bösewicht in „Dungeons & Dragons“

Hugh Grant spielte zuletzt in der Miniserie „The Undoing“ an der Seite von Hollywood-Star Nicole Kidman in der Hauptrolle. Er gilt als einer der beliebtesten britischen Schauspielerin und ist eigentlich für Liebeskomödien wie in „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ oder „Notting Hill“ und „Bridget Jones“ bekannt.