In Gedanken brennen die Violinen

Das erste Werk des „Composer in Residence“ wird im Eröffnungskonzert mit dem Ensemble Resonanz und Geigensolist Ernst Kovacic erklingen (Mittwoch, 3. März, 19 Uhr). „Oskar (Towards a Brighter Hue II)“ ist für Staud die moderne Ausführung eines altbekannten Plots: „Die Konfrontation zwischen dem Solisten und einem Tutti-Apparat ist gewissermaßen eine musikalische Ursituation. Sich damit auseinanderzusetzen, das interessiert mich sehr.“ Das Stück steht in Beziehung zu mehreren älteren Werken des Komponisten und zu Skulpturen des Engländers David Nash. „Er hat verschiedene Holzarten komplett verkohlt und sich viel mit der Psychologie des Feuers beschäftigt, wie es die Struktur des Holzes ändert. Was wäre also, wenn die Violine jetzt Feuer fangen würde“, sinniert Johannes Maria Staud. Zweites Highlight des Eröffnungskonzerts: „Ramifications“ von György Ligeti.