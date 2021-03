Arbeiter mit Arm in Kompostieranlage eingeklemmt

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck arbeitete am 2. März 2021 gegen 15.35 Uhr in einer Kompostieranlage im Bezirk Vöcklabruck mit einem Radlader an der Siebanlage für Kompost. Er verließ den Lader, lehnte eine Leiter seitlich an die Siebanlage und griff in die laufende Anlage. Plötzlich fiel die Leiter um und er geriet mit dem rechten Arm zwischen Rotorsieb und Außenwand. Er konnte sich nicht selbst befreien und wurde durch das weiterlaufende Sieb schwer verletzt.