Olympisches Schwimm-Trio probt in der Auster

Die Top-Schwimmer zu Gast in Graz! Bei den Österreichischen Kurzbahnmeisterschaften in Graz proben von Donnerstag bis Sonntag die rot-weiß-roten Athleten in der Auster für die kommenden Großereignisse. Mit dabei sind mit Lena Grabowski, Marlene Kahler und Bernhard Reitshammer auch drei der fünf Fixstarter für Olympia 2021 in Tokio. Dem Verband war wichtig, dass das Event – trotz strenger Covid-Regeln – stattfindet. „Es stehen in diesem Jahr mit EM, Olympia und Kurzbahn-WM wichtige Veranstaltungen auf dem Programm und unsere Athleten haben kaum die Möglichkeit, sich in Wettkämpfen zu messen. Es geht auch noch um internationale Limits – in Graz vor allem für die Kurzbahn-WM im Dezember in Abu Dhabi“, so Sportdirektor Walter Bär.