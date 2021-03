Für Missbrauch via Internet setzt es 6 Jahre Haft

Das Gericht in Feldkirch in Vorarlberg setzte ein deutliches Zeichen gegen Missbrauch von Unmündigen - auch ohne persönlichen Kontakt! Ein vorbestrafter Pädophiler muss für sechs Jahre ins Gefängnis. Er hatte Mädchen in sozialen Medien „überredet“, ihm Nacktfotos zu schicken - die er ebendort hochlud.