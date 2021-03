Virus-Mutation macht in Niederösterreich Meter

Fast schon stündlich werden inzwischen neue Verdachtsfälle auf Virusvarianten gemeldet. Mehr als 60 Prozent aller Neuansteckungen im Land gehen laut Experten derzeit bereits entweder auf die britische, oder aber die noch gefährlichere Corona-Mutation aus Südafrika zurück. Besonders Letztere scheint aktuell auf dem Vormarsch zu sein. Fast täglich wird ein neuer Landesbezirk bekannt, in dem die Variante nachgewiesen werden kann. Nach weiteren Infektionen in den Bezirken Gänserndorf und Amstetten wurde gestern auch der erste Fall in der Region St. Pölten entdeckt. Wie der „Krone“ aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bestätigt wurde, muss auch eine mit dieser Virusvariante infizierte Person bereits im Spital behandelt werden.