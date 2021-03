Keine Stellung in Klagenfurt wegen Covid-Fällen

Wie das Bundesheer mitteilte, wird es bis zum 15. März keine Stellungen in Klagenfurt geben. Grund sind vier Covid-Fälle beim Personal in der Kaserne. Die vorübergehende Schließung betrifft auch 155 Stellungspflichtige aus dem Bundesland Salzburg, die für den 3. März, 8. März und 10. März einen Termin zur Stellung in Klagenfurt schriftlich zugestellt bekamen. Für sie findet die Stellung nicht statt und wird verschoben.