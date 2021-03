Pinzgauer Krimineller soll zehn Jahre absitzen

Nach Beginn des Prozesses zeigte sich der Mann zu den Drogen-Vorwürfen voll geständig. Das Rauschgift kam mehrmals über das Jahr 2019 aus den Niederlanden in den Pinzgau. Die Übergabe der Drogen erfolgte laut Anklage zumeist durch Kuriere an Bahnhöfen und Hotels. Der Pinzgauer half sogar den Ermittlern, indem er die Namen zweier Hintermänner verriet. Nicht geständig zeigte er sich aber zum Vorwurf der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuerbrunst: Ende November 2019 brannte eine Werkstatt in Saalfelden komplett aus. Auch mehrere in der Nähe abgestellte Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Der verursachte Schaden war im sechsstelligen Bereich. Laut einem Gutachter entfachte der Brand, weil Holzstapel zu nahe am Ofen standen.