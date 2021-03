Saline investiert 115 Millionen Euro

Die Salinen Austria AG investiert in den kommenden fünf Jahren 115 Millionen Euro in die Erneuerung von Salzanlagen in Ebensee und in zusätzliche Bohrlochsonden für die Soleproduktion in Altaussee, Hallstatt und Bad Ischl. Es sei das größte Investitionsvorhaben der letzten 40 Jahre, berichtete das Unternehmen am Dienstag. Finanziert wird großteils aus dem eigenen Cashflow.