Beim FASHION Check-in online dabei sein!

FASHION Check-in bringt seit 10 Jahren Firmen aus Mode, Beauty und Lifestyle zusammen und schafft für die Gäste großartige Erlebnisse. In einzigartigen Locations wie am Wiener Riesenrad oder im Albertina Museum wurden bis Corona richtige Erlebniswelten geschaffen. Seit der Pandemie findet die Trendveranstaltung in digitaler Form statt - mit demselben hochwertigen Programm wie gehabt. Am 21. März findet die FASHION Check-in online Show im KARE Wien statt. Zu diesem Anlass können Sie tolle Preise gewinnen, unter anderem ein professionelles Studio-Photoshooting oder ein Styling Day bei Lodenfrey Bad Ischl. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier!