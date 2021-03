„Nicht identifizierte“ Krankheit: 15 Tote im Kongo

Die Kranken litten demnach an Kopfschmerzen, Atemproblemen sowie an Fieber. Die Gesundheitsbehörden des Landes seien vor Ort im Einsatz, sagte der Gouverneur am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Proben seien bereits für weitere Tests an das biomedizinische Forschungsinstitut des Landes geschickt worden, hieß es seitens der Behörden.