Schwangere mit Umbringen bedroht und geschlagen

Die Wegweisung hat den Nigerianer nicht davon abgehalten, gegen 21 Uhr erneut seine Lebensgefährtin in deren Wohnung aufzusuchen, brutal auf die Schwangere einzuschlagen und gegen ihren Bauch zu treten. Einschreitende Polizisten nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. „Er hatte zudem auch Suchtgift bei sich“, so ein Beamter. Die Schwangere wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.