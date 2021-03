„Dieser vierte Platz ist richtig bitter“

Attacke im Slalom



Auch Riegler will heute (14.45 Uhr) im Parallel-Slalom um Edelmetall ein Wörtchen mitsprechen. „Die Dichte ist extrem hoch. Trotzdem weiß ich, dass an guten Tagen alles möglich ist“, so die Grande Dame, die sich in Rogla pudelwohl fühlt: „Mir taugt es hier extrem. Es ist einfach schön, dass eine WM stattfinden kann.“ Noch schöner wäre sie natürlich mit einer Medaille...