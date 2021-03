Jüngere früher impfen: Nein von Kurz

Impfungen zeigen bereits ihre Wirkung

„Es ist höchst erfreulich, dass die Infektionszahlen in den Pensionistenheimen deutlich zurückgegangen sind“, sagt Infektiologe Franz Allerberger von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES): „Bei den Menschen über 85 ist durch die Impfung ein drastischer Rückgang zu verzeichnen. Ich denke, die Entscheidung war also nicht schlecht. Im Sommer war die Inzidenz bei den jungen Menschen noch deutlich höher als jetzt.“ Markus Zeitlinger, Leiter der Wiener Universitätsklinik für Klinischen Pharmakologie: „Es stellt sich hier generell die Frage: Wie kann man mit einer begrenzten Menge an Impfstoff die meisten Leben retten?“ Denn natürlich sterben auch Jüngere an Corona. So gesehen geht es auf der einen Seite darum, die Ausbreitung einzudämmen, und auf der anderen Seite darum, Leben zu retten.