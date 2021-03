Gut-Behrami & Vlhova liefern sich heißen Thriller!

Wie am Schnürchen, auch wenn sie am Sonntag das Speed-Triple im Trentino verpasste, läuft es aktuell für Gut-Behrami. Wenn man den Parallelbewerb bei der WM in Cortina d‘Ampezzo ausklammert - da scheiterte sie in der Qualifikation - war die 29-Jährige seit ihrem zweiten Abfahrtsplatz am 23. Jänner in Crans Montana 11 Rennen durchgehend in den Top-3-Rängen. Sieben davon gewann Gut-Behrami - vier Super-G, zwei Abfahrten und den WM-Riesentorlauf. Die erste Belohnung für ihre Saison ist die kleine Kristallkugel für die Super-G-Wertung, für sie „wunderschön und etwas ganz Besonderes. Schließlich ist mein letzter Kugelgewinn schon viele Jahre her“.