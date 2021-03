Kirchenkunst: Im stillen Dialog mit sich selbst

Darf man das in einer Kirche? Diese Frage begleitete die Kunst im sakralen Raum der Kollegienkirche von Anfang an. Man erinnert sich an George Taboris umstrittene Festspiel-Inszenierung von Franz Schmidts „Buch mit sieben Siegeln“ im Jahr 1987. Auf die Premiere (mit einem nackten Jesus) folgten Proteste der Gläubigen. Das Stück wurde vom Erzbischof abgesetzt und nur noch konzertant aufgeführt.