Fleischskandal: Mitarbeiter belastet Ex-Chef

Ex-Mitarbeiter beschuldigt Ex-Chef

Der Angeklagte fühlte sich nicht schuldig, er vermutete einen Racheakt ehemaliger Mitarbeiter oder gezielte Aktionen von Konkurrenten. Als erster Zeuge wurde ein ungarischer Fleischhauer gehört, der von 2012 bis 2017 in dem Betrieb gearbeitet hat. „Haben Sie mit ihrem Chef Probleme gehabt?“, fragte Richter Gerhard Leitgeb. „Nein“, beteuerte der Befragte. „Stimmt es, dass genussuntaugliches Fleisch mit anderem vermischt worden ist?“, interessierte sich der Richter. „Ja“, kam es kurz und knapp. Der Zeuge gab an, er habe das seit 2013 beobachtete und „es ist jede Woche passiert“, war also kein Einzelfall.