Teamgoalie Kickert verlässt Linz Richtung DEL

Die Linzer kämpfen aktuell noch um das Play-off, haben als Vorletzter der Qualifikationsgruppe in der ICE-Liga aber schlechte Karten. „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die sich mir in Augsburg in einem ambitionierten Team in einer starken Liga bietet. Mein Dank gilt auch den Verantwortlichen in Linz, die mir diese Chance kurzfristig und unkompliziert ermöglicht haben“, sagte Kickert.