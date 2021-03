2x Bronze für Österreich ++ Graz besiegt Red Bull

Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky die zwei Bronze-Medaillen von unseren ÖSV-Athleten in Oberstdorf, den Rücktritt von Kombinations-Weltmeister Bernhard Gruber, die Ergebnisse vom Riesentorlauf der Herren in Bansko, den Sturz von Rosina Schneeberger in Val di Fassa und die Niederlage von Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz in Klagenfurt (alles im Video oben).