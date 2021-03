„Krone“-Serie: Alle Gartenarbeiten im März

Ein erster Frühlingsduft weht uns um die Nase, bunte Boten erfreuen Auge und Seele, es wird langsam Zeit, die Gartengeräte aus dem Winterschlaf zu holen und die Finger wieder in lockerer Erde zu vergraben. Welche Aufgaben aber warten im phänologischen Kalender auf Gärtner? Die wichtigsten (Routine-)Arbeiten präsentieren wir Ihnen in unserem großen Special. Diesmal: Im März, der in den sogenannten Erstfrühling fällt, werden Böden bearbeitet, Gehölze geschnitten, Mulch ausgebracht und die Rasenpflege forciert. Was alles zu tun ist, erfahren Sie hier. Tipp: Sie können ein Exemplar von Quickfinder Gartenjahr gewinnen!