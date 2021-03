Das „Problem“ mit der weiblichen Lust

In meiner sexualpädagogischen Arbeit habe ich mehrfach erlebt, dass junge Männer, die auf Frauen stehen, sehr interessiert daran waren, weibliche Lust zu verstehen. Sie wollten wissen, wie es so richtig geil wird für sie, was die beste Stellung ist, welchen Knopf sie drücken sollen, wie und wo genau, damit sie einen großartigen Orgasmus hat und er sich als guter Liebhaber schätzen kann. So gut gemeint diese Fragen sind: Kochrezepte und Erwartungshaltungen sind schlechte Ratgeber, wenn es um weibliche Lust geht - mindestens so schlechte, wie Pornos.