Alkoholisierter Lenker prallte in den Gegenverkehr

Ein schwer betrunkener Lenker ist am Samstag in Freindorf auf der Traunuferstraße mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Der Alkotest bei dem 52-jährigen Kroaten ergab einen Wert von 2,08 Promille. Er blieb unverletzt. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs, ein 20-jähriger Lenker und sein 31-jähriger Beifahrer, mussten nach der Erstversorgung mit Verletzungen ins UKH nach Linz gebracht werden. Dem Kroaten wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei mit.