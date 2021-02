Notfallplan für Tauernklinik: „Win-Win-Situation“

„Der Tourismus ist der Motor für unsere Region“, begründet Tauernklinikum-Geschäftsführer Franz Öller seine Entscheidung. Öller will rund 550 der rund 1000 Mitarbeiter an den beiden Standorten in Zell am See und Mittersill mit März zur Kurzarbeit anmelden. Allein im Jänner fehlten 1,4 Millionen Euro in der Kasse. Öller spricht von einer derzeitigen Überkapazität, die hohe Kosten verursache. „Ich muss als Geschäftsführer wie ein ordentlicher Kaufmann handeln“, betont Öller. Die weiteren Mitarbeiter sollen Überstunden und Urlaube abbauen.