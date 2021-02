Auto rammt Fahrradfahrer

Einen querenden Radfahrer übersah eine 40-jährgie Autofahrerin am Samstagnachmittag in Saalfelden. So habe sie die Sonne so geblendet, dass sie nichts mehr gesehen habe. Dabei erwischte sie den 69-jährigen Einheimischen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Beide Alkotests verliefen negativ.