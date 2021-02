Unverschuldete Notlage | Verschuldete Schieflage

Es sind diese, mittlerweile unerträglichen Corona-Schicksale, die sich zu einer veritablen Katastrophe inmitten unserer Gesellschaft entwickeln. Geschildert heute anhand einer Familie aus Niederösterreich, völlig unverschuldet während der Pandemie in Not geraten. Der Vater in der Gastro, seit Monaten zum Rumsitzen verbannt, nicht einmal geringfügige Jobs gibt es. Die Raten drücken, die Banken wollen Geld, das nicht da ist. Die schlechte Nachricht: Mit dem Aufsperren der Gastro wird es vor Ostern nichts, 2500 Neuinfektionen am Samstag sind deutlich zuviel, rund zwei Drittel davon schon mit den neuen Virus-Varianten. Einmal mehr wollen wir deshalb auf diese Menschen aufmerksam machen und zusammen mit der Caritas zum Spenden und zur Mitmenschlichkeit aufrufen. Doch auch Hoffnung gibt es: Denn wie schnell es aufwärts gehen kann, rechnet uns Arbeitsminister Martin Kocher vor: Die jüngsten Öffnungsschritte - vor allem das Aufsperren des Handels und etwa der Frisörsalons - haben sich auf die Joblage der Nation ausgewirkt. In den vergangenen drei Wochen sollen so rund 120.000 Menschen, die ohne Job oder in Kurzarbeit waren, wieder an die reguläre Arbeit gegangen sein. Rund ein Sechstel davon kam aus der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Beschäftigten im Handel, die noch vor drei Wochen in Kurzarbeit waren, dürfte sich unterdessen auf rund 70.000 halbiert haben; insgesamt verließen demnach zuletzt also 100.000 Menschen die Kurzarbeit, sagt der ehemalige Wirtschaftsforscher. Doch während die einen die Kurzarbeit verlassen, kommen anderswo neue dazu: Insgesamt wurde zuletzt ein Anstieg bei der Kurzarbeit verzeichnet.